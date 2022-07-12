Награда павильону "Азербайджан" показывает, какое место он занимает на ВДНХ

В конце минувшей недели в жизни павильона "Азербайджан", действующего на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, произошло важное событие. Азербайджанский павильон стал лауреатом Золотого знака ВДНХ, вручаемого за активную деятельность и достигнутые успехи.

Комментируя Day.Az это событие, директор павильона "Азербайджан" Саадат Кадырова отметила, что это очень важная награда. Она показывает, как работает павильон, какое место занимает на ВДНХ.

"Думаю, что не ошибусь, если скажу, что наш павильон является жемчужиной ВДНХ как по своему внешнему облику, стилю и контенту, так и по нашей событийной программе. Знак вручен за сохранение культурного наследия и за событийную повестку, программу, которая проводится в нашем павильоне", - сказала Кадырова.

По ее словам, павильон "Азербайджан" за последние два года провел огромное количество мероприятий. Это были выставки, экскурсии, концерты, презентации, дегустации азербайджанских вин, варенья и так далее. То есть павильон старается продемонстрировать все, что достойно представляет нашу республику. Например, в павильоне действует постоянный проект "Гостиная Гара Гараева", пропагандирующий азербайджанскую классическую музыку.

"Большое число гостей собрала презентация книги о художнике Таире Салахове, на которой присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. У нас отмечаются все государственные праздники Азербайджана. Теперь среди них и один из важнейших праздников нашей страны - День Победы 8 ноября.

Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить Фонд Гейдара Алиева и лично его президента, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за огромный вклад, который внес Фонд в пропаганду азербайджанской культуры по всему миру, в реставрацию конкретно нашего павильона. Павильон "Азербайджан" на ВДНХ - яркий пример того, что делает Фонд для сохранения нашего наследия не только в Азербайджане, но и за его пределами. Мы же со своей стороны, делаем все от нас зависящее для того, чтобы эта самая большая площадка в России, представляющая Азербайджан, достойно представляла нашу республику", - сказала Саадат Кадырова.

Золотой знак ВДНХ был учрежден в 2021 году. Он вручается за вклад в развитие Выставки, в том числе за реализацию проектов в сфере спорта, досуга и сервиса, ландшафтно-парковой сфере, за применение передовых информационных технологий, инновационных решений, развивающих комфортное городское пространство.

Напомним, что павильон "Азербайджан" вновь открыл свои двери 23 ноября 2019 года после реконструкции, проведенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В церемонии открытия приняла участие находившаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Лейла Таривердиева