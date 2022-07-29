29 июля состоялось закрытое заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и члены Президиума академии.

На нем обсуждались вопросы, вытекающие из указа "О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.