Завершился Лагерь международных блогеров

29 ноября 2022 завершился визит блогеров в Азербайджан из более 10 стран, который был организован по инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества в рамках проекта "Show Me Azerbaijan (Покажи мне Азербайджан) - Лагерь международных блогеров в городе Шуша", передает Day.Az.

Последние два дня блогеры побывали в Шеки, Исмаиллы и Шамахе, где они ознакомились с такими достопримечательностями города как, Дворец Шекинских Ханов, Караван-сарай, с древними улицами и мечетями этих районов. Они также посетили албанско-удинскую церковь Джотари в селе Нидж Кабалинского района, Лагич, где преимущественно проживают таты и отметили, что в Азербайджане на уровне государства и общества придается особое значение ценностям мультикультурализма, мирному совместному проживанию народов, говорящих на разных языках. Блогеры также побывали в цехе в Басгале, где ткут кялагаи, азербайджанский национальный женский головной убор.

Известный американский блогер Дуглас Бернард, сделав видеоснимки перед мечетью Имам Али в Шеки, сравнил это место с городом Наджаф. Все блогеры выразили свое восхищение красотой и древностью, а также богатой кухней города Шеки.

Затем блогеры совершили визит в Исмаиллинский район. Сейф Алдин из Ирака в своем профиле поделился впечатлениям о Лагиче: "Здесь очень красиво, люди простые и гостеприимные". Блогер из Финляндии Камилла Милья, Джао Леитао из Португалии в своих профилях отметили древность и красоту природы Лагича, в частности, выразили свое восхищение мостом Зарнава.

Мусульманские блогеры во время поездки в Шамаху совершили намаз в Соборной мечети, их внимание привлек совместный намаз, где шииты и сунниты приняли совместное участие.

Следует отметить, что в предыдущие дни блогеры побывали в городах Физули и Шуша стали свидетелями массовых разрушений в результате 28-летней армянской оккупации, поделились постами в разных социальный сетях.

Основной целью проекта является распространение правды об Азербайджане и Карабахе в мире. Проект преследует цель - увеличение просмотров видеорепортажей до 10 миллионов до конца этого года.