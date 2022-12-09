Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 10 декабря.
Как сообщили Day.Az Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются осадки, ветер юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 5-8° тепла, в Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 6-8° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах прогнозируются переменные осадки, временами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5 ° мороза.
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