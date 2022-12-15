В Азербайджане 9 судей привлечены к дисциплинарной ответственности

В Азербайджане за нарушение требований законодательства, недочеты, вызвавшие справедливое недовольство граждан, к дисциплинарной ответственности привлечены трое судей Апелляционного суда и 6 - судов первой инстанции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

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