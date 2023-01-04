В Гяндже два человека отравились угарным газом.

Как передает Day.Az, Маил Абдуллаев (1970 г.р.) и Ругия Багирова (1975 г.р.) были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом", их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что они отравились угарным газом в своем доме на проспекте Ататюрка.