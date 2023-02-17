https://news.day.az/society/1538920.html Хорошая новость для пользователей метро - ФОТО
Хорошая новость для пользователей метро - ФОТО
Запущен в эксплуатацию после испытательных работ последний из четырех новых составов, доставленных в Азербайджан в конце 2022 года.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Бакметрополитене, в настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.
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