Хорошая новость для пользователей метро

Запущен в эксплуатацию после испытательных работ последний из четырех новых составов, доставленных в Азербайджан в конце 2022 года.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бакметрополитене, в настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.

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