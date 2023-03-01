Порядка 330 спасателей МЧС Азербайджана останутся в Кахраманмараше

236 спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции вернулись в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

По его словам, завтра ожидается возвращение такого же числа спасателей.

"В Кахраманмараше планируется оставить порядка 330 спасателей МЧС Азербайджана. Они остаются на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана были командированы в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Новость обновляется