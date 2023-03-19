Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 34 человека, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 756 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 308.

За последние сутки в стране проведены 1 249 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 548 451.