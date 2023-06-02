Вот какая погода нас ждет завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается.

Утром в некоторых пригородах будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана днем ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, грозы, град. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.