Как проходят экзамены в рамках конкурса "Восхождение"?

C начала экзамена и до этого времени каких-либо нарушений в ходе экзаменационного процесса не зафиксировано.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") Фархад Гаджиев.

Он отметил, что после экзамена результаты участников будут размещены в их "личных кабинетах".

"Результаты станут известны через два часа, тем самым определятся участники завтрашнего экзамена", - добавил замминистра.

Отметим, что сегодня проводится контрольный экзамен по способностям, являющийся первым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение".

В день экзамена регистрация во всех экзаменационных центрах началась в 10:00 и завершилась в 10:40. Продолжительность проверочного экзамена по выявлению способностей - 2 часа 30 минут. Более подробная информация об экзамене по способностям по контрольным и управленческим навыкам изложена в инструкциях, размещенных в личном кабинете участников.

На этом этапе заново проверяются навыки вербального анализа, цифрового анализа и абстрактного мышления конкурсантов.

Участники, набравшие не менее 70 процентов баллов, набранных в онлайн-экзамене по способностям, и не менее 50 процентов баллов, набранных в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Отметим, что 20 победителей конкурса "Восхождение" в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей - топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, зачисление в банк кадровых резервов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.

Конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением Президента Азербайджана 26 июля 2019 года.