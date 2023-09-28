Останки пропавшего без вести 30 лет назад в Физули азербайджанского военнослужащего доставили в Сальян

Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района Атамогланова Абульфата Сабира оглу, обнаруженные 30 лет спустя в селе Эдилли Ходжавендского района, доставлены в село Курсанги Сальянского района.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в этом селе состоится церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Атамогланов Абульфат Сабир оглу родился 4 июля1967 года в селе Кюрсанги Сальянского района. Пропал без вести 31 августа 1993 года во время боев за село Кюрдмахмудлу Физулинского района.

После освобождения села Эдилли Ходжавендского района от вражеской оккупации там было обнаружено массовое захоронение. В ходе экспертизы было подтверждено, что одни из останков принадлежит Атамогланову Абульфату.