Европейская Азербайджанская Школа и сеть магазинов 'Libraff' успешно радует учеников сотрудничеством

Европейская Азербайджанская Школа и сеть книжных магазинов "Libraff" регулярно реализуют разнообразные проекты и мероприятия, способствующие образованию учеников, положительно влияющие на формирование их мировоззрения, а также обеспечивающие интересное времяпрепровождение для детей. Подобные мероприятия, реализованные в рамках совместного сотрудничества, пользуются большой популярностью среди учеников школы и приветствуются с большим интересом.

В качестве следующего проявления этого сотрудничества в Академии парка Либрафф было проведено мероприятие под названием "Здорово мыслить и здорово питаться". Сотрудник сети магазинов "Либрафф" Серкан Рустамов, открыв мероприятие, приветствовал детей и предоставил информацию о целях мероприятия и преимуществах здорового питания. Позднее дети познакомились с уникальной книгой, выпущенной издательством "Üç Alma". В издании показаны примеры здорового питания и приготовления пищи в интересной и увлекательной форме.

Дети, вдохновленные примерами из книги, с радостью готовили божья коровка, улыбающихся человечков и разнообразные виды бутербродов. Ученики с гордостью демонстрировали приготовленные ими бутерброды друг другу и наслаждались вкусом приготовленных ими угощений.

Мероприятие под названием "Маленький принц приглашает своих друзей на свой день рождения", организованное в рамках сотрудничества между Европейской Азербайджанской Школой и сетью магазинов "Libraff", было с большим интересом встречено детьми.

Посвященное 80-летию публикации "Маленького принца", в мероприятии участвовали ученики Европейской Азербайджанской Школы и Dunya School. Сэрхан Рустамов, представитель сети магазинов "Libraff", приветствовал участников и предоставил информацию о мероприятии. Ученики из Европейской Азербайджанской Школы представили различные сцены из книги в виде мини-спектакля. Затем дети наслаждались просмотром анимационной экранизации этой же истории.

Впоследствии ученики участвовали в активности, во время которой они раскрашивали различных персонажей из книги на эко-сумках. Еще одним занятием для детей было создание face art, при котором на их лицах рисовали различные узоры и украшения в соответствии с их предпочтениями.

Совместные усилия Европейской Азербайджанской Школы и "Libraff" в организации подобных мероприятий создают долговременные впечатления, становясь приятными воспоминаниями в памяти детей.