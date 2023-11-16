В Баку начнет работу Центр труда ОИС

Инициатива, выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым о создании Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку, была единогласно поддержана странами-членами Организации исламского сотрудничества. Данный центр начнет свою работу в Баку уже на следующей неделе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, приуроченной к V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоится на следующей неделе в Баку.

По его словам, этот центр будет расширять сотрудничество в рамках социального партнерства и трудовых отношений.

"На следующей неделе будет выбран руководитель центра. Штаб-квартира будет функционировать в Баку. На первом этапе предполагается, что центр будет функционировать в одном из Центров DOST. Более 10 стран являются членами Центра труда ОИС и будут находиться в контакте с Центрами DOST", - добавил А.Керимов.