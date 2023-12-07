https://news.day.az/society/1620063.html Землетрясение в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО 2
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Землетрясение в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО 2
08:47
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Республиканской центр сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 5,6. Ощущалось землетрясение на территории Азербайджана.
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08:34
По предварительной информации, на территории Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Республиканской центр сейсмологической службы. Магнитуда землетрясения - 5.
Землетрясение ощущалось.
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08:19
В Баку произошло землетрясение.
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