Землетрясение в Азербайджане

08:47

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Республиканской центр сейсмологической службы.

Магнитуда землетрясения составила 5,6. Ощущалось землетрясение на территории Азербайджана.

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08:34

По предварительной информации, на территории Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Республиканской центр сейсмологической службы. Магнитуда землетрясения - 5.

Землетрясение ощущалось.

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08:19

В Баку произошло землетрясение.

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