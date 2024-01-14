Стали известны подробности ДТП с участием известного азербайджанского ведущего

Как сообщалось ранее, машина с известным азербайджанским ведущим Эльвином Басгаллы попала в аварию.

Как сообщает Day.Az, Эльвин Басгаллы написал о произошедшем ДТП на своей странице в соцсети.

По его словам, машина перевернулась из-за гололеда по дороге из Гянджи.

"За исключением небольших синяков, мы все остались невредимыми. Спасибо всем тем, кто интересовался", - написал он.

Отметим, что водитель автомобиля не справился с управлением на гололеде в Кюрдамирском районе. В результате машина несколько раз перевернулась.

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