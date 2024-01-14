https://news.day.az/society/1629417.html Стали известны подробности ДТП с участием известного азербайджанского ведущего
Стали известны подробности ДТП с участием известного азербайджанского ведущего
Как сообщалось ранее, машина с известным азербайджанским ведущим Эльвином Басгаллы попала в аварию.
Как сообщает Day.Az, Эльвин Басгаллы написал о произошедшем ДТП на своей странице в соцсети.
По его словам, машина перевернулась из-за гололеда по дороге из Гянджи.
"За исключением небольших синяков, мы все остались невредимыми. Спасибо всем тем, кто интересовался", - написал он.
Отметим, что водитель автомобиля не справился с управлением на гололеде в Кюрдамирском районе. В результате машина несколько раз перевернулась.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре