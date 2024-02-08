https://news.day.az/society/1635663.html В Аскеране обнаружено массовое захоронение - ФОТО - ВИДЕО
В Аскеране обнаружено массовое захоронение - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Аскеран Ходжалинского района обнаружено массовое захоронение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, предположительно, в могиле, обнаруженной близ Аскеранской крепости, находятся останки не менее 8 человек.
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