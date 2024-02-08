В Аскеране обнаружено массовое захоронение

В поселке Аскеран Ходжалинского района обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, предположительно, в могиле, обнаруженной близ Аскеранской крепости, находятся останки не менее 8 человек.

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