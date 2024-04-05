Вагифу Мамишеву вручена юбилейная медаль “100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)”

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с председателем Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифом Мамишевым и исполнительным директором данной организации Рашадой Оруджевой.

Как передает Day.Az, поприветствовав гостей, председатель комитета высоко оценил роль азербайджанской диаспоры в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и расширении культурных связей двух стран.

Вагиф Мамишев, поблагодарив за радушный прием, выразил Азербайджанскому государству признательность за внимание и заботу о диаспоре.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о нынешнем положении азербайджанской диаспоры в Российской Федерации, текущих планах, дальнейших перспективах.

По окончании встречи Вагифу Мамишеву была вручена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)", присужденная ему распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за заслуги в укреплении взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а Рашаде Оруджевой - медаль "За заслуги в диаспорской деятельности" за важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры.

Отметим, что в 2006 году Вагиф Мамишев, внесший существенный вклад в развитие азербайджанской диаспоры в России, распоряжением Президента Азербайджанской Республики был награжден медалью "Tерегги" за деятельность в области солидарности азербайджанцев мира, а в 2022 году - орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

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