Останки пропавшего без вести 32 года шехида I Карабахской войны доставлены в Агдам

Останки шехида Мухаммеда Мирзаева доставлены для захоронения в Агдам.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, проходит церемония прощания с пропавшим без вести 17 февраля 1992 года в период боев в селе Гарадаглы Ходжавендского района шехидом I Карабахской войны, жителем села Гюллюджа Агдамского района Мухаммедом Гусейном оглу Мирзаевым, 1967 года рождения, чьи останки были обнаружены спустя 32 года, передает Day.Az.

Церемония прощания началась в доме шехида в поселке Дёрд йол-2 Агдамского района. Официальная церемония прощания состоится в здании Государственного драматического театра в поселке Гузанлы.

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