Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Несмотря на интенсивность профилактических мер по обеспечению безопасности пешеходов, к сожалению, подход к проблеме среди наиболее уязвимых участников дорожного движения неоднозначен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года в результате нарушения правил дорожного движения пешеходами зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек погибли и 15 получили травмы.

"Несмотря на неоднократное освещение в СМИ и социальных сетях вопроса об ответственности пешеходов, официальные предупреждения и просветительские мероприятия, мы все еще встречаем граждан, которые безразлично относятся к жизненно важному вопросу безопасности, что делает их жертвами дорожно-транспортных происшествий.

ГУГДП вновь обращается к пешеходам с призывом быть внимательными при переходе дороги, особенно воздерживаться от использования телефонов и подобных устройств, не задерживаться на пешеходных переходах, переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, соблюдать требования светофора и правила безопасности, особенно при движении с детьми", - говорится в заявлении.