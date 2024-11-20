https://news.day.az/society/1709207.html Тяжёлая авария в Баку - ФОТО Как сообщалось ранее, в районе Низами Баку произошла авария с участием 7 легковых автомобилей. Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи АПА, 20 ноября 2024 года, около 20:00, поступил вызов в связи с ДТП в Низаминском районе.
Тяжёлая авария в Баку - ФОТО
Как сообщалось ранее, в районе Низами Баку произошла авария с участием 7 легковых автомобилей.
Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи АПА, 20 ноября 2024 года, около 20:00, поступил вызов в связи с ДТП в Низаминском районе.
На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Скорая помощь эвакуировала двух человек (мужского пола) с диагнозом совместной травмы в медицинский центр Сабунчи.
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