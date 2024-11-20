Тяжёлая авария в Баку

Как сообщалось ранее, в районе Низами Баку произошла авария с участием 7 легковых автомобилей.

Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи АПА, 20 ноября 2024 года, около 20:00, поступил вызов в связи с ДТП в Низаминском районе.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Скорая помощь эвакуировала двух человек (мужского пола) с диагнозом совместной травмы в медицинский центр Сабунчи.