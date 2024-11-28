Пожар в административном здании в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло возгорание в административном здании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в селе Гаджихатамли, где огонь охватил конструктивные элементы одноэтажного здания с восемью комнатами, общей площадью 300 квадратных метров. Все соседние дома были надежно защищены от огня.

Пожар был ликвидирован силами пожарных подразделений.

Напомним, что на прошлой неделе в Хатаинском районе Баку на 17-м этаже жилого здания произошел пожар.