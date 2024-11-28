https://news.day.az/society/1711195.html Пожар в административном здании в Исмаиллы В Исмайыллинском районе произошло возгорание в административном здании. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в селе Гаджихатамли, где огонь охватил конструктивные элементы одноэтажного здания с восемью комнатами, общей площадью 300 квадратных метров.
Пожар в административном здании в Исмаиллы
В Исмаиллинском районе произошло возгорание в административном здании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в селе Гаджихатамли, где огонь охватил конструктивные элементы одноэтажного здания с восемью комнатами, общей площадью 300 квадратных метров. Все соседние дома были надежно защищены от огня.
Пожар был ликвидирован силами пожарных подразделений.
Напомним, что на прошлой неделе в Хатаинском районе Баку на 17-м этаже жилого здания произошел пожар.
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