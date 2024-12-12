В Азербайджане нет недостатка в школьных учителях

В целом в Азербайджане нет недостатка в школьных учителях.

Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что преподавание уже стало достаточно конкурентной сферой.