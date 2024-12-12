https://news.day.az/society/1714701.html

В Азербайджане нет недостатка в школьных учителях - Эмин Амруллаев

В целом в Азербайджане нет недостатка в школьных учителях. Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. Министр отметил, что преподавание уже стало достаточно конкурентной сферой.