https://news.day.az/society/1714701.html В Азербайджане нет недостатка в школьных учителях - Эмин Амруллаев В целом в Азербайджане нет недостатка в школьных учителях. Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. Министр отметил, что преподавание уже стало достаточно конкурентной сферой.
В Азербайджане нет недостатка в школьных учителях - Эмин Амруллаев
В целом в Азербайджане нет недостатка в школьных учителях.
Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Министр отметил, что преподавание уже стало достаточно конкурентной сферой.
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