В Гяндже сбили 73-летнюю женщину

В Гяндже произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Н.Гянджеви.

П. Гулиева ( 1951 г.р) пыталась перейти дорогу, когда ее сбил легковой автомобиль.

Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.