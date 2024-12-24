https://news.day.az/society/1717743.html В Гяндже сбили 73-летнюю женщину В Гяндже произошло тяжелое ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Н.Гянджеви. П. Гулиева ( 1951 г.р) пыталась перейти дорогу, когда ее сбил легковой автомобиль. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести. По факту происшествия проводится расследование.
В Гяндже сбили 73-летнюю женщину
В Гяндже произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Н.Гянджеви.
П. Гулиева ( 1951 г.р) пыталась перейти дорогу, когда ее сбил легковой автомобиль.
Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.
По факту происшествия проводится расследование.
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