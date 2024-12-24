https://news.day.az/society/1717858.html

Почему на бакинской улице оставили ни для чего не предназначенную полосу? - ВИДЕО

Ведущий и диджей Турал несколько дней назад опубликовал видео, снятое на улице Мирзаги Алиева в Насиминском районе столицы, которое вызвало большой интерес. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, после разделения проезжей части улицы на полосы для автомобилей и велосипедов, назначение оставшейся полосы вызвало дискуссии.