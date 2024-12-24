Почему на бакинской улице оставили ни для чего не предназначенную полосу? - ВИДЕО
Ведущий и диджей Турал несколько дней назад опубликовал видео, снятое на улице Мирзаги Алиева в Насиминском районе столицы, которое вызвало большой интерес.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, после разделения проезжей части улицы на полосы для автомобилей и велосипедов, назначение оставшейся полосы вызвало дискуссии. Многие высказались за то, чтобы пустую зону использовать как парковку или дополнительную полосу для движения автомобилей.
По этому вопросу телеканал ATV подготовил сюжет. В Агентстве наземного транспорта Азербайджана, которое занималось нанесением разметки, телеканалу сообщили, что размеры проезжей части улицы не соответствуют стандартам, поэтому разметка была выполнена именно таким образом. Также было отмечено, что оставшаяся свободная полоса после выделения зон для автомобилей и велосипедов не пригодна ни для парковки, ни для движения транспорта. По этой причине было решено оставить ее пустой.
Подробнее в видеоматериале:
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