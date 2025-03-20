https://news.day.az/society/1738821.html Вниманию метеочувствительных людей Завтра, 21 марта, на Абшеронском полуострове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для людей, чувствительных к изменениям погоды.
Вниманию метеочувствительных людей
Завтра, 21 марта, на Абшеронском полуострове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для людей, чувствительных к изменениям погоды.
Как сообщает Day.Az, согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, на полуострове будет наблюдаться сильный хазри - холодный северо-каспийский ветер, что может вызвать дискомфорт у таких людей.
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