Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 13 мая.

О погоде в Баку и на Абшеронском полуострове

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-16° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 754 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, грозы, местами интенсивные, выпадет град, в высокогорье - мокрый снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.