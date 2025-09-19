Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в ночь на 20 сентября - ливни. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18 °, днём - 19-21 °. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17 °C, днем 20-25 °C; в горах ночью 1-7 °C, днем 5-9 °C.