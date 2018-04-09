В Баку расширяются услуги широкополосного интернета

Государственный оператор связи - ООО "Бакинская телефонная связь" - приступает к реализации очередного этапа проекта расширения широкополосного доступа по технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network). Об этом сообщает в понедельник министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным ведомства, созданная оператором инфраструктура позволяет на первом этапе подключить к широкополосным услугам примерно 30 тысяч домохозяйств.

"В настоящее время преимуществами сети GPON уже пользуются примерно девять тысяч домохозяйств. В ближайшее время стартует второй этап проекта, в рамках которого предусматривается строительство инфраструктуры для подключения к сети GPON примерно 100 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.

Технология GPON является актуальной для расширения услуги широкополосного интернета, который позволяет обеспечить конечного пользователя доступом к сети интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Технология позволяет оператору оказывать по оптоволоконному кабелю услуги Triple-Play (интернет, телефония и IP-телевидение), а высокая скорость передачи данных - просматривать каналы высокой четкости - HDTV.

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