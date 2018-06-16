Невероятный гол Роналду оставил Испанию без победы на ЧМ-2018 - ВИДЕО

16 июня 2018 00:33

Сборная Испании сыграла вничью с португальцами в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч, прошедший в Сочи на стадионе "Фишт", закончился со счетом 3:3, сообщает РИА Новости.

В составе испанцев дублем отметился Диего Коста (24-я, 55-я минуты), еще один мяч забил Хосе Игнасио Начо (58-я минута). За сборную Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду (4-я минута с пенальти, 44-я, 88-я минуты).

Португальский нападающий стал первым игроком в истории, кто отличился на восьми крупных международных турнирах подряд (чемпионаты мира и Европы).

Ранее в группе B состоялась встреча между Ираном и Марокко, где сильнее оказались игроки иранской сборной.

 

Футболисты сборной Португалии во втором туре чемпионата мира сыграют с Марокко 20 июня. Испанцы в этот же день встретятся со сборной Ирана.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи международного первенства пройдут в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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