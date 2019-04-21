"Золото" II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях с пятью обручами завоевала команда Азербайджана, набравшая 21.500 баллов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

На втором месте - команда Италии с результатом 21.500 баллов, на третьем - команда Беларуси (20.100 баллов).

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.