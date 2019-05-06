«Реал» обыграл «Вильярреал» в чемпионате Испании - ВИДЕО
"Реал" дома обыграл "Вильярреал" (3:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Счет в матче уже на второй минуте открыл Мариано Диас. А на четвертой минуте второго тайме доминиканец оформил дубль. Для Диаса, взявшего седьмой номер после ухода Криштиану Роналду, этот гол стал всего третьим в сезоне.
Еще один гол за "Реал" забил 22-летний защитник Хесус Вальехо. Для испанца этот мяч стал первым в основе мадридцев, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
У "Вильярреала" голом на 11-й минуте отметился Жерар Морено. А уже в добавленное время последнего тайма забил Жауме Коста.
Впервые после травмы в матче с "Аяксом" 5 марта на поле появился форвард "Реала" Винисиус Жуниор. Бразилец на 74-й минуте заменил Диаса.
"Реал" победил в пятом матче из девяти после возвращения в середине марта Зинедина Зидана.
Мадридцы с 71 очками сохранили третью позицию в таблице чемпионата. У идущего следом "Хетафе" 58 очков. У идущего впереди "Атлетико" - 74 очка. "Сливочные" уже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
В следующем матче "Реал" 12 мая сыграет с "Реал Сосьедадом". Начало - 17:15 мск.
Чемпионат Испании. 36-й тур
Реал (Мадрид) - Вильярреал - 3:2 (2:1)
5 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
1:0 - Диас, 2
1:1 - Морено, 11
2:1 - Вальехо, 40
3:1 - Диас, 49
3:2 - Коста, 90.
Реал Мадрид: Куртуа, Вальехо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 74), Кроос, Васкес (Асенсио, 62), Диас.
Вильярреал: Фернандес, Марио Гаспар (Коста, 82), Кинтилья, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Чуквуэзе, Касорла, Педраса (Тригерос, 56), Иборра, Форнальс (Бакка, 72), Морено.
Предупреждения: Фунес Мори (43), Альваро Гонсалес (84), Иборра (89).
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