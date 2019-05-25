Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому журналу "Der Spiegel" поддержал решение о проведении финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также прокомментировал отказ полузащитника "Арсенала" Мхитаряна ехать в Баку "из соображений безопасности". Чеферин провел параллель между сказанным Мхитаряном и проведением во Франции "Евро-2016".

"Нам удалось организовать Чемпионат Европы во Франции, ставшей мишенью террористов. Если футбол будут останавливать из-за подобного рода напряженности, то в будущем мы не сможем что-либо организовать", - сказал Чеферин.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".