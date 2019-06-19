Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, на какие вопросы ему пришлось ответить во время допроса в полиции. Слова функционера приводит Agence France Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов спросили у Платини о чемпионате Европы 2016 года, о мировых первенствах 2018-го в России и 2022-го в Катаре, а также о работе Международной федерации футбола (ФИФА). "Это длилось очень долго, но, учитывая количество вопросов, это могло длиться только долго", - заметил Платини.

В ночь на среду, 19 июня, француз был освобожден из отделения полиции в пригороде Парижа. Он был доставлен на допрос по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки мундиаля-2022. Изначально речь шла об аресте Платини, однако позднее его адвокат заявил, что он был доставлен в полицию исключительно для дачи свидетельских показаний.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.

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