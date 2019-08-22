Мария Шарапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте турнира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Последний раз спортсменки встречались на корте в финале Australian Open-2015, тогда Шарапова проиграла американке со счетом 6:3, 7:6(5).

Всего спортсменки встречались 22 раза. В 19 матчах побеждала американская теннисистка. Их 23-й поединок должен был состояться в рамках Открытого чемпионата Франции-2018, но Уильямс отказалась выходить на корт из-за травмы.

Уильямс - 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде. Кроме того, на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр. Шарапова выигрывала на мэйджорах пять раз и завоевала серебро Игр-2012, уступив Уильямс в финале.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира станет рекордным в истории тенниса. Он составит 57 миллионов долларов. Среди женщин действующей победительницей является японка Наоми Осака, у мужчин- серб Новак Джокович.

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