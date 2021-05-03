Тренировки к Кубку мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интенсивно

Тренировки в преддверии Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интенсивно, сказала Trend личный тренер групповой команды Азербайджана Сияна Василева, передает Day.Az.

"Тренировки к Кубку мира проходят очень интенсивно. Подготовка к соревнованиям для нас - всегда очень ответственное дело, тем более когда они проходят в Баку, поэтому не всегда бывает легко. Но мы стараемся сделать все, что в наших силах. Надеюсь, что все получится.

У нас молодая команда, в этом составе она еще ни разу не выступала на соревнованиях в Национальной арене гимнастики. Скажу, что все гимнастки очень переживают: они хотят хорошо выступить дома, показать высокий результат. Все это, безусловно, добавляет ответственности", - сказала Василева.

По словам тренера, с каждым соревнованием команды стремятся усложнить программу упражнений.

"Что касается программы, то с каждым соревнованием мы усложняем ее все больше и больше. С прошлых соревнований подняли базу на несколько баллов, поэтому программа становится еще сложнее и интереснее. Конечно, в спорте очень важна мотивация. Все девочки разные, с непохожими характерами. С учетом этого к каждой из гимнасток требуется индивидуальный подход", - отметила она.

Василева, которая долгие годы сама выступала в составе групповой команды, рассказала, как ощущает себя в качестве наставника.

"Когда выступала, была капитаном команды и практически выполняла те же самые функции, что и сейчас. Теперь мне легче тренировать гимнасток, потому что сама задаю темп, интенсивность тренировки. Мне лучше видеть все со стороны и подсказать им", - сказала она.

По словам тренера, в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней карантинными мерами команда точно не знала, пройдет ли в Баку запланированный Кубок мира.

"Мы не знали, состоится ли в Баку Кубок мира по художественной гимнастике. Но не взирая ни на что, готовились, тренировались. Как только вернулись с Кубка мира в Болгарии, начали подготовку к Кубку в Баку, хотя тогда еще не знали, состоится ли он. Когда сообщили, что Кубок в Баку будет организован, девочки очень обрадовались, ведь подготовка шла не зря. Мы признательны, что в Баку разрешили проведение Кубка мира в столь сложный период, как пандемия коронавируса. Безусловно, соревнования пройдут в соответствии с действующими в нашей стране карантинными мерами и с учетом санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнула Василева.

Она сообщила, что после Кубка мира по художественной гимнастике в Баку команда Азербайджана в групповых упражнениях приступит к подготовке к следующим соревнованиям.

"После Кубка мира в Баку гимнасток ждет чемпионат Европы в Болгарии, а затем участие в Олимпийских играх. Команда готовится к соревнованиям поэтапно. После Кубка будет подготовка к чемпионату Европы, а потом - к Олимпиаде. Подготовка к соревнованиям является очень важным этапом для любого спортсмена, она сопряжена с нагрузками, поэтому я стараюсь правильно распределять отдых и тренировки, чтобы наши спортсменки всегда были в форме", - добавила тренер.

7-9 мая 2021 года в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике. На соревнованиях в групповых упражнениях Азербайджан представит команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.