Впервые на Олимпийских играх сохранился пьедестал

В рамках 13-го соревновательного дня Олимпийских игр в Токио состоялся финал толкания ядра у мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Победителем дисциплины стал американец Райан Краузер, второе место занял его соотечественник Джо Кович, а тройку лучших замкнул представитель Австралии Томаш Уолш.

Примечательно, что именно такой пьедестал победителей был на Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016. Такое событие случилось впервые в истории Олимпийских игр.