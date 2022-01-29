Рафаэль Агаев побил соперника на Каратэ комбат

Известный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел свой первый бой в 4-м сезоне Каратэ комбат.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он сошелся с Жолтом Хабдой (Венгрия) и одержал над ним победу.

