https://news.day.az/sport/1430953.html Рафаэль Агаев побил соперника на Каратэ комбат
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он сошелся с Жолтом Хабдой (Венгрия) и одержал над ним победу.
Рафаэль Агаев побил соперника на Каратэ комбат
Известный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел свой первый бой в 4-м сезоне Каратэ комбат.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он сошелся с Жолтом Хабдой (Венгрия) и одержал над ним победу.
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