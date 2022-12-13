ЧМ-2022: 2 резких гола на матче Аргентина-Хорватия

23:40

Сразу после гола Месси, Хулиан Альварес забил второй мяч в ворота Хорватии! 2:0.

23:35

Месси разбежался и здорово исполнил 11-метровый, вколотив мяч под перекладину почти в самый правый угол. 1:0.

23:01

13 декабря в первом полуфинальном матче чемпионата мира - 2022 встречаются сборные Аргентины и Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, игра проходит на стадионе "Лусаил Айконик". Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Стартовые составы

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Хорватия: Доминик Ливакович, Иван Перишич, Деян Ловрен, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович.

Напомним, что сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала "шашечные" оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.