Неймар заплатил футболисту сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заплатил партнеру по команде Ришарлисону за то, чтобы он свел татуировку с его изображением. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на Globo Sport, передает Day.Az.

По информации источника, футболист отправил Ришарлисону 30 тысяч евро. Отмечается, что таким образом Неймар надеется убедить партнера по команде.

Ришарлисон сделал татуировку после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2022 года в Катаре. На ней изображен он сам, Неймар и Роналдо.