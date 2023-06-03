https://news.day.az/sport/1570342.html «Аль-Наср» расширил полномочия Роналду
«Аль-Наср» расширил полномочия Роналду
Саудовский "Аль-Наср" дал португальскому нападающему Криштиану Роналду право влиять на трансферную политику клуба. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AS.
По информации издания, в команде хотят окружить форварда игроками, которые ему нравятся, поэтому он получил право давать советы относительно новых переходов. Отмечается, что его мнение будет решающим в этом вопросе.
Как заявили источники издания, Роналду и его семья хорошо адаптировались в Эр-Рияде. Кроме того, футболиста считают лучшим послом Саудовской Аравии и намерены проецировать образ современной страны через него и его семью.
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