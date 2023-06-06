Реал близок к трансферу игрока сборной Англии

Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем близок к переходу в "Реал", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство мадридцев продвинулось в переговорах с 19-летним англичанином. Сообщалось, что "Реал" заплатит 100 млн евро и 20 млн бонусами.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

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