"Барселона" отменила матч с "Ювентусом"

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение отменить товарищеский матч против итальянского "Ювентуса" из-за вируса в команде.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщила пресс-служба "Барселоны".

В клубе заявили, что значительная часть состава заразилась гастроэнтеритом.

Матч против "Ювентуса" должен был пройти 23 июля в 05:30 мск в Калифорнии на стадионе "Ливайс" в рамках предсезонного турне испанского клуба по США. Также "Барселона" должна сыграть с английским "Арсеналом" 27 июля, испанским "Реалом" 29 июля и итальянским "Миланом" 1 августа.