Главный тренер Галатасарая о возможном проведении Суперкубка Турции в Азербайджане

Главный тренер стамбульского "Галатасарая" Окан Бурук высказал мнение касательно возможного проведения Суперкубка Турции по футболу против "Фенербахче" в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk.

"Прежде всего это административный вопрос. Дата и место проведения Суперкубка пока неизвестны. Если Азербайджан будет одним из вариантов, то мы с удовольствием там сыграем. В прошлом, мы уже играли в Азербайджане против "Карабаха" в товарищеском матче. Там у нас много болельщиков. Мы бы хотели игрой в Суперкубке разделить радость вместе с ними", - заявил Бурук.

