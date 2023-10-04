На Роналду снова подали в суд

На нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду был подан новый судебный иск по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sky Sports.

Американка Кэтрин Майорга снова заявила на португальца в суд, обвинив его в изнасиловании. Ее адвокаты работают над тем, чтобы апелляционный суд США отменил решение о прекращении дела и возобновил его.

В 2009 году девушка заявляла, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля Лас-Вегаса. В 2010-м адвокатам звездного футболиста удалось договориться с девушкой. Тогда Майорга согласилась отозвать свое обвинение в обмен на денежную компенсацию. Сам Роналду подтверждал наличие сексуальной связи с гражданкой США, но заявлял, что интим произошел по обоюдному согласию.