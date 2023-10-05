ЧМ-2030 впервые пройдёт на трёх континентах

Стартовые матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, 4 октября состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.

Турнир впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Три игры состоятся в Южной Америке. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах - их эти команды проведут в родных странах. Финал чемпионата мира запланирован на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене мадридского "Реала".

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае.