«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Английский "Ньюкасл Юнайтед" одержал разгромную победу над французским ПСЖ в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 17-й минуте забил полузащитник англичан Мигель Альмирон. На 39-й минуте преимущество увеличил защитник Дэн Берн. На 50-й минуте отличился хавбек Шон Лонгстафф. На 56-й минуте отставание парижан сократил защитник Люка Эрнандес. Окончательный счет во встрече установил защитник Фабиан Шер, забивший на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Победа стала для "Ньюкасла" первой в Лиге чемпионов за 20 лет. В последний раз в основном турнире "сороки" играли в сезоне-2002/2003. Тогда они обыграли немецкий "Байер" в матче второго тура группового этапа - 3:1.

Таким образом, "Ньюкасл" возглавил турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка. ПСЖ занимает второе место, набрав три очка.

В следующем матче англичане примут дортмундскую "Боруссию", а французы - итальянский "Милан". Обе встречи пройдут 25 октября.