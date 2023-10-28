Азербайджанский футболист отличился в немецком чемпионате

В Германии стартовал 12-й тур Северо-восточной Региональной лиги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, берлинское "Динамо", за которое выступает азербайджанский футболист Руфат Дадашов, сыграло дома вничью с "Викторией 1889" - 3:3. Дадашов отличился и в этом матче, забив первый гол своей команды на 32-й минуте.

Это 12-й гол форварда в этом сезоне, и он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

На данный момент, "Динамо" лидирует, набрав 25 очков.