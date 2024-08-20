https://news.day.az/sport/1683129.html На матче Лиги Конференций УЕФА в Армении погас свет - ВИДЕО
На матче Лиги Конференций УЕФА в Армении погас свет - ВИДЕО
На стадионе Абовяна в Армении, где проходил матч Лиги Конференций УЕФА, погас свет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стадион полностью погрузился во тьму и было неизвестно, продолжится ли схватка словацкого "Ружомберока" с армянским "Ноа".
Позже подача электричества была восстановлена.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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