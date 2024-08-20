На матче Лиги Конференций УЕФА в Армении погас свет

На стадионе Абовяна в Армении, где проходил матч Лиги Конференций УЕФА, погас свет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стадион полностью погрузился во тьму и было неизвестно, продолжится ли схватка словацкого "Ружомберока" с армянским "Ноа".

Позже подача электричества была восстановлена.

Представляем вашему вниманию данное видео: