Какие места занимают сборные Азербайджана в европейском рейтинге?

Европейская федерация гандбола опубликовала рейтинг национальных сборных.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он был составлен ​​по результатам последних четырех лет.

Также стали известны позиции сборных Азербайджана в рейтинге.

Наша мужская сборная - 43-я команда на континенте с 5,5 очка. Она опережает Ирландию, Андорру, Мальту, Албанию, Армению, Лихтенштейн и Черногорию.

Дания лидирует в турнирной таблице из 50 команд, набрав 112 очков. На втором месте Франция с 105 очками, на третьем - Германия с 82.

Наша женская сборная вместе с Болгарией делит 35-36 место с 9,5 очка. Азербайджан оставил позади Великобританию, Беларусь, Кипр, Албанию, Андорру, Армению, Бельгию, Эстонию, Грузию, Ирландию, Лихтенштейн, Молдову, Мальту и Черногорию.

Норвегия лидирует в списке из 50 команд - 116 очков. На втором месте Франция со 103 очками, на третьем - Дания со 102.

Отметим, что мужская таблица охватывает сезон 2022-2025 годов, а женская - 2021-2024.